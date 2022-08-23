Канада предоставит Украине дополнительный пакет помощи

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Правительство Канады предоставит Украине дополнительный пакет помощи. Об этом во вторник, 23 августа, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

— Премьер-министр объявил о выделении средств на два проекта Украины в размере 3,85 миллиона канадских долларов (2,96 миллиона долларов США) в рамках программы операции мира и стабилизации (PSOP), — следует из сообщения, опубликованного на сайте главы канадского правительства.

При этом около 2,9 миллиона канадских долларов (2,23 миллиона долларов США) из этой суммы предназначены для совместного канадско-украинского проекта по развитию полиции киевского режима. Деньги будут потрачены на закупку необходимого оборудования, повышение качества реагирования полиции на преступления сексуального характера и психологическую поддержку работников правоохранительных органов.

Оставшаяся сумма в размере 950 тысяч канадских долларов, которая эквивалента примерно 729,3 тысячи долларов США, пойдет на расходы по проведению технических консультаций и поддержку украинского министерства обороны, передает РИА Новости.

До этого стало известно о новых канадских санкциях против 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора.