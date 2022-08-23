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Следственный комитет проводит обыски в квартире и гараже Натальи Вовк

Степан Жирнов
Происшествия
Следственный комитет проводит обыски в квартире и гараже Натальи Вовк
Фото: СК РФ

Следственный комитет проводит обыски в гараже и в квартире, которые арендовала Наталья Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщила пресс-служба СК в понедельник, 23 августа.

Цель обысков — найти улики, которые помогут расследованию.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь с 20 на 21 августа в Московской области. Дарья Дугина возвращалась на внедорожнике домой с фестиваля «Традиция», когда ее автомобиль взорвался.

ФСБ расследовал дело меньше, чем за двое суток. В преступлении обвинили украинку Наталью Вовк, которая приехала в страну за два месяца до трагедии, и уехала в Эстонию на следующий день после убийства.

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