Следственный комитет проводит обыски в квартире и гараже Натальи Вовк

Фото: СК РФ

Следственный комитет проводит обыски в гараже и в квартире, которые арендовала Наталья Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщила пресс-служба СК в понедельник, 23 августа.

Цель обысков — найти улики, которые помогут расследованию.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь с 20 на 21 августа в Московской области. Дарья Дугина возвращалась на внедорожнике домой с фестиваля «Традиция», когда ее автомобиль взорвался.

ФСБ расследовал дело меньше, чем за двое суток. В преступлении обвинили украинку Наталью Вовк, которая приехала в страну за два месяца до трагедии, и уехала в Эстонию на следующий день после убийства.