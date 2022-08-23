Следственный комитет проводит обыски в квартире и гараже Натальи Вовк
Следственный комитет проводит обыски в гараже и в квартире, которые арендовала Наталья Вовк, которую обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщила пресс-служба СК в понедельник, 23 августа.
Цель обысков — найти улики, которые помогут расследованию.
Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь с 20 на 21 августа в Московской области. Дарья Дугина возвращалась на внедорожнике домой с фестиваля «Традиция», когда ее автомобиль взорвался.
ФСБ расследовал дело меньше, чем за двое суток. В преступлении обвинили украинку Наталью Вовк, которая приехала в страну за два месяца до трагедии, и уехала в Эстонию на следующий день после убийства.