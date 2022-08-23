Шувалов: ВЭБ.РФ перешла на работу в рублях и отказалась от операций в долларах и евро

Фото: roscongress / Игорь Руссак

Государственная корпорация ВЭБ.РФ перешла на работу в рублях и не проводит операций в долларах и евро. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов.

По его словам, после масштабных антироссийских ограничений против банковского сектора ВЭБ.РФ пришлось снова создавать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами.

— Не секрет, что клиенты часто опасаются вторичных санкций. Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить. Мы часто обслуживали — особенно там, где это экспортно-импортная операция, — в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим, — сказал Шувалов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава госкорпорации добавил, что выделил поручительства в пользу коммерческих банков в размере 1,35 триллиона рублей. Из этой суммы 860 миллиардов рублей уже предоставлены банкам, которые подписывают кредитные соглашения с заемщиками. На сегодняшний день выдано 365 миллиардов рублей, передает ТАСС.

До этого экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам.