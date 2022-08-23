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Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области

Елена Самойлова
Происшествия
Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области, жители села Тимоново эвакуированы. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после недавнего пожара на складе саперы не успели обезвредить часть снарядов. А в результате жаркой погоды произошел «эффект линзы» и боеприпасы воспламенились.

— Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санаторий «Красная Поляна». Часть сельчан уехали самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что поставил ситуацию на личный контроль и отметил работу городских служб на месте происшествия.

До этого Гладков заявил, что на территории Шебекинского городского округа после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». По его словам, были немедленно организованы работы по обезвреживанию мин.

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