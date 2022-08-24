«Девчонка все тащила на своих плечах»: Рудковская высмеяла экс-мужа Бородиной

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Бизнесмен Курбан Омаров после развода с телеведущей Ксенией Бородиной позиционирует себя как блогера и специалиста по межличностным отношениям. Он даже выпустил книгу, которая называется «Откровения мужчины о том, что может не понравиться женщинам». Но продается она, судя по всему, плохо даже с большой скидкой.

Бывшая жена Омарова никак не комментировала его творчество, где наверняка многое касается их личной жизни. Зато книга попалась на глаза продюсеру Яне Рудковской, которая жестко высмеяла экс-супруга звезды, напомнив о том, что своей популярностью и нынешним статусом он обязан исключительно Бородиной.

— Не перевелись на Руси «мужики» и их откровения со скидкой минус 90 процентов! Тот случай, что и «даром не надо», — от бывшего мужа Ксюши Бородиной! Девчонка все тащила на своих плечах, а тут — хоба! — и книжечка вышла, — передает слова Рудковской портал «7дней».

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая Ксения Бородина не скрывает презрительного отношения к новой возлюбленной экс-мужа Валерии. Она резко высказалась о девушке в соцсетях.