Шесть автомоек и пунктов техобслуживания возведут в Москве

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В этом году столица заключила шесть договоров на право размещения автомоек, пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств в четырех округах. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 24 августа.

— Три из них находятся в Южном административном округе, по одному объекту — на востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде. Все шесть участков общей площадью 0,3 гектара расположены около дорог или автостоянок, что удобно для ведения бизнеса, — сказал он.

Гаман добавил, что договора были заключены сроком на 10 лет. В рамках договоренности инвесторам необходимо возвести сооружения в течение года после подписания бумаг. Площадь здания не должна превышать 250 квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что выручка столичных предприятий, воспользовавшихся городскими субсидиями, в среднем растет в полтора раза быстрее, чем у тех, кто ими не пользовался. За три года город выдал их на сумму более чем два миллиарда рублей.