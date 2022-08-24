Ефимов: Промышленные предприятия в 1,5 раза быстрее увеличивают выручку благодаря городским мерам поддержки

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Выручка столичных предприятий, воспользовавшихся городскими субсидиями, в среднем растет в полтора раза быстрее, чем у тех, кто ими не пользовался. За три года город выдал их на сумму более чем два миллиарда рублей. Об этом в среду, 24 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве для развития производств и повышения эффективности предприятий разработан обширный пул мер поддержки — более 20 преференций. Среди них субсидии, которые можно использовать для возмещения части затрат по лизингу или на техприсоединение к инженерным сетям, а также для выплаты процентов по кредитам на приобретение оборудования. За последние три года город выдал свыше 140 субсидий на более чем два миллиарда рублей, — рассказал он.

Ефимов добавил, что также среди мер поддержки — льготы по налогам. Так, инвесторам, которые создают промышленные комплексы, объекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания населения и реализуют ГЧП-проекты, Москва присваивает специальный статус инвестиционного приоритетного проекта.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, статус инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) позволяет компаниям на четверть снизить региональную налоговую нагрузку. Сегодня такой преференцией в столице пользуются 13 предприятий.

— Сравнительный анализ показал, что их выручка с момента экономии в части налогов увеличилась почти на 34 процента, а зарплата на предприятии в среднем выросла на 22 процента, — отметил Овчинский.

Статус ИПП присваивается на 10 лет и подлежит ежегодному подтверждению. Однако в рамках антикризисных мер поддержки правительство столицы приняло решение об их автоматическом продлении в 2022 году.

До этого стало известно, что с начала года в столице на 20 процентов увеличили выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.