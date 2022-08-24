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В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью
Фото: Unsplash

Позиция Турции по поводу того, что Крым должен стать частью Украины, связана с политической многовекторностью и конъюнктурой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в среду, 24 августа.

— Крым в 2014 году вернулся в родную гавань, и любые инсинуации по этому поводу — это политическая многовекторность и конъюнктура турецкой стороны, не более того, — заявил он.

Чегринец также отметил, что те же самые турецкие политики и чиновники использовали бы совершенно другую риторику в Крыму или Москве, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что полуостров Крым в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом должен вновь стать частью Украины.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что турецкому государству приходится придерживаться подобной позиции из-за сильного влияния США в стране. При этом эксперт добавил, что турецкое и российское государства имеют достаточно тесные отношения в различных сферах деятельности.

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