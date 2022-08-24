Три человека пострадали при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Три человека пострадали в пожаре на рынке в САО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС в среду, 24 августа.

По данным ведомства, в 16:27 поступило сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что горит трехэтажное здание рынка.

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Общая площадь возгорания — 150 квадратных метров. В процессе тушения пожарными спасен один человек, он был передан медикам для оказания помощи. При этом пострадало три человека, один из них в тяжелом состоянии.

24 августа пожар произошел в здании воскресной школы на территории церкви Николая Чудотворца в Домодедове. Поджег учреждение бывший учитель школы, после чего он убил настоятеля церкви.