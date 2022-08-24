Небензя: Россия против онлайн-участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Фото: Администрация президента РФ

Россия выступила против участия по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Об этом в среду, 24 августа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным — с его физическим присутствием в зале Совета безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры, — сказал дипломат.

Решение работать в онлайн-формате было принято во время пандемии COVID-19, однако все проведенные по видеосвязи встречи Совбеза были неофициальными по общему решению его членов, отметил постпред.

Он добавил, что когда пандемия пошла на спад, все вернулись к нормальному режиму работы, установив временные правила, касающиеся процедуры проведения встреч. Небензя вынес на процедурное голосование вопрос о формате участия Зеленского в заседании, передает РИА Новости.

22 августа Небензя сообщил, что Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН. Кроме того, Москва запросила проведение срочного заседания по Запорожью из-за провокаций Киева.