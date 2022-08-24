Макрон предупредил французов об окончании «периода изобилия»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении «периода изобилия» и призвал граждан готовиться к дефициту продуктов и другим экономическим последствиям кризиса.

— Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем, — это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями, — сказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет о казавшихся вечно доступными продуктах и технологиях. Французы вновь ощутят дефицит продукции и технологических материалов в связи с ситуацией на Украине и климатическим кризисом, вызванным засухой и пожарами, передает слова Макрона РИА Новости.

22 августа на телеканале CNN сообщили, что ЕС и НАТО опасаются вероятного краха договоренности о поддержке Украины в связи с энергетическим и продовольственным кризисами, а также экономической рецессии.

Так, в данный момент лидеры стран ЕС больше всего обеспокоены наступающей зимой, которую, вероятно, придется пережить без российского газа. Кроме того, проблемы в еврозоне возникают из-за тысяч украинских беженцев, которых также нужно обеспечивать продовольствием.