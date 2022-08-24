Умер звезда сериала «Час Волкова» Максим Пинскер

Кадр из сериала «Ловец снов», 2022

В Москве скончался 58-летний актер Максим Пинскер. Об этом в среду, 24 августа, сообщила его бывшая жена Ирина Пинскер.

— В больнице умер, в Москве, — отметила она.

Женщина уточнила, что артист ушел из жизни утром 24 августа. Точную причину смерти артиста должно определить вскрытие, которое назначено на 25 августа, передает ТАСС.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ он служил в Театре Маяковского.

Наибольшую известность актеру принесла роль майора Сергея Лапина из сериала «Час Волкова». Зрители также помнят его по работам в сериалах «Кол-центр», «Интерны», а также в фильмах «Тяжеловес» и «Дурак». Кроме того, Пинскер принимал участие в различных телепроектах и занимался озвучиванием аудиокниг.