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Умер звезда сериала «Час Волкова» Максим Пинскер

Анастасия Колоскова
Общество
Умер звезда сериала «Час Волкова» Максим Пинскер
Кадр из сериала «Ловец снов», 2022

В Москве скончался 58-летний актер Максим Пинскер. Об этом в среду, 24 августа, сообщила его бывшая жена Ирина Пинскер.

— В больнице умер, в Москве, — отметила она.

Женщина уточнила, что артист ушел из жизни утром 24 августа. Точную причину смерти артиста должно определить вскрытие, которое назначено на 25 августа, передает ТАСС.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ он служил в Театре Маяковского.

Наибольшую известность актеру принесла роль майора Сергея Лапина из сериала «Час Волкова». Зрители также помнят его по работам в сериалах «Кол-центр», «Интерны», а также в фильмах «Тяжеловес» и «Дурак». Кроме того, Пинскер принимал участие в различных телепроектах и занимался озвучиванием аудиокниг.

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