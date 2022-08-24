Кадыров сообщил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения

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В Чечне будет сформировано второе элитное спецподразделение по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны (УВО). Об этом в среду, 24 августа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— Процесс создания второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по ЧР близится к концу, — сказал политик.

Он уточнил, что в обновленное спецподразделение войдут две тысячи человек. На службу в нем смогут претендовать кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет.

Речь идет о «Нефтеполке», который участвовал в различных спецоперациях, а его бойцы «громили банды международных террористов», написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что новое подразделение добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете специального назначения, отправилось из Чеченской Республики на территории проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

В конце июля Кадыров заявил, что военным из Чечни выдали новую форму с черно-белыми нагрудными патчами с надписью «На Киев».