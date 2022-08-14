Кадыров рассказал об отправке на Украину новых добровольцев из Чечни

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Новое подразделение добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете специального назначения, отправилось из Чеченской Республики на территории проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Как сообщил в субботу, 13 августа, на своем канале в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, добровольцы накануне отправились из международного аэропорта Грозного на линию соприкосновения.

— К счастью, благодаря выдающимся инструкторам Российского университета спецназа добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач, отметил глава кавказского региона.

В конце июля Кадыров заявил ,что военным из Чечни выдали новую форму с черно-белыми нагрудными патчами с надписью «На Киев».

23 июля Кадыров сделал еще одну публикацию, в которой показал специально созданные для чеченских военных «Ахмат-мобили». Он подчеркнул, что это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя: быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.