СК возбудил дело из-за смерти мужчины при пожаре на рынке в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате пожара в торгово-складском комплексе в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Она уточнила, что в результате пожара погиб один человек, еще двое — госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. В настоящее время следователи опрашивают очевидцев и сотрудников торгового комплекса.

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Иванова добавила, что на месте происшествия находятся оперативные службы города, также продолжается работа по ликвидации возгорания. Точная причина возникновения огня будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар в настоящее время удалось локализовать. Отмечается, что самостоятельно покинуть здание смогли 30 человек, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

По данным столичного управления МЧС, в 16:27 поступило сообщение о пожаре по адресу Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что горит трехэтажное здание рынка.