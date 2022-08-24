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Собянин: Вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена

Елена Самойлова
Город
Собянин: Вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные власти не собираются уменьшать или урезать социальную поддержку населения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 августа.

— Мы не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена, — сказал глава города в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что те, кто потерял работу из-за ухода иностранных компаний, в настоящее время активно трудоустраиваются. Собянин также напомнил об увеличении адресной поддержки и индексации социальных льгот.

В июле заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице с начала этого года при поддержке службы занятости населения было трудоустроено более 55 тысяч горожан.

Заммэра добавила, что на данный момент статистические показатели рынка труда не подверглись изменению. В городе уровень безработицы в том месяце был на отметке 0,45 процента. Кроме того, сократилось количество официально зарегистрированных безработных.

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