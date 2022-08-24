МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в районе Отрадное

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

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Пожар в торгово-складском комплексе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— В 20:25 пожар полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания в трехэтажном комплексе были задействованы 95 человек и 28 единиц техники. Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти трех человек: их передали медикам для оказания помощи. В результате инцидента один человек погиб и еще два пострадали, отмечается на сайте МЧС.

До этого старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила, что по факту гибели мужчины в результате пожара в торгово-складском комплексе в СВАО возбуждено уголовное дело.