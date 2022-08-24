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Собянин: Мероприятия в День города состоятся на всех площадках Москвы

Елена Самойлова
Город
Собянин: Мероприятия в День города состоятся на всех площадках Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Праздничные мероприятия по случаю Дня города состоятся 10 и 11 сентября на всех столичных площадках. Об этом в среду, 24 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Что касается культурных мероприятий, они будут проходить практически на всех площадках Москвы, в том числе на Тверской, — сказал глава города в эфире телеканала «ТВ Центр».

Столице в этом году, как уточняется, исполняется 875 лет. Мэр добавил, что празднование Дня города традиционно сопровождается крупными проектами.

В этом году среди подобных — открытие колеса обозрения «Солнце Москвы» и первого главного корпуса ВДНХ совместно с Третьяковской галереей, а также международного дворца единоборств в «Лужниках».

До этого в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства сообщили, что перед Днем города будет промыт один из самых больших фонтанов Москвы — комплекс «Годы войны» на Поклонной горе. Специалисты уже начали работы, однако для полной промывки им потребуется несколько дней.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в рамках подготовки ко Дню города специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений. Кроме того, более 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасят.

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