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В правящей партии ФРГ заявили о возможной вечной заморозке «СП-2»

Егор Провоторов
В мире
В правящей партии ФРГ заявили о возможной вечной заморозке «СП-2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Российский проект газопровода «Северный поток — 2», вероятно, никогда не заработает. Об этом журналистам в четверг, 25 августа, заявил координатор фракции правящей в ФРГ Социал-демократической партии (СДПГ) по энергетической политике в Бундестаге Тимон Греммельс.

— Абсолютно верно, что проект «СП-2» не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за действий России на Украине, а возможно, не заработает никогда, — заметил немецкий политик в интервью газете «Известия».

При этом собеседник российского издания подчеркнул, что в настоящий момент в федеральном немецком правительстве не ведется серьезных дискуссий относительно возможного демонтажа трубопровода, по которому должен был поступать природный газ в европейские государства.

В минувший вторник, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные страны должны требовать не только приостановки, но и ликвидации российского газопровода «Северный поток — 2». Политик напомнил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав РФ. По его словам, на тот момент многие страны старались «задобрить» Москву, чтобы иметь возможность продолжать вести бизнес на прежних условиях

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