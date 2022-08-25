Московские врачи стали чаще проходить проверку знаний и умений

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С мая прошлого года более 14 тысяч врачей проверили профессиональные навыки и знания в кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Спрос у профессионального сообщества на прохождение оценочных процедур постоянно растет. Этому способствует то, что кадровый центр располагает уникальным техническим оснащением. Его двери открыты для всех медицинских работников круглый год и без выходных, — сказала она.

Отмечается, что в этом году прирост специалистов, которые прошли профессиональную оценку, составил 80 процентов по сравнению с прошлым годом. За первый год своей работы сотрудники кадрового центра провели 26 тысяч оценок. С мая этого года их число превысило отметку в 40 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов. По ее словам, за первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров и федеральных и частных центров провели более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий.