Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи стали чаще проходить проверку знаний и умений

Александр Афонин
Город
Московские врачи стали чаще проходить проверку знаний и умений
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С мая прошлого года более 14 тысяч врачей проверили профессиональные навыки и знания в кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Спрос у профессионального сообщества на прохождение оценочных процедур постоянно растет. Этому способствует то, что кадровый центр располагает уникальным техническим оснащением. Его двери открыты для всех медицинских работников круглый год и без выходных, — сказала она.

Отмечается, что в этом году прирост специалистов, которые прошли профессиональную оценку, составил 80 процентов по сравнению с прошлым годом. За первый год своей работы сотрудники кадрового центра провели 26 тысяч оценок. С мая этого года их число превысило отметку в 40 тысяч, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов. По ее словам, за первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров и федеральных и частных центров провели более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий.

Врачи знания Анастасия Ракова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте