Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог объяснил вред популярного завтрака

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог объяснил вред популярного завтрака
Фото: Pexels

Употребление на завтрак мюсли и хлопьев может привести к набору лишних килограммов, так как в них содержатся простые углеводы. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

— Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые, или быстрые, углеводы, и от них набирают лишний жир, — заявил специалист.

Он отметил, что каши могут стать полезной альтернативой подобных завтраков. При этом, подчеркнул врач, детям и молодым людям, не страдающим лишним весом, допустимо использовать мюсли на завтрак или как перекус, передает Ura.ru.

Нутрициолог Алена Ефимова рассказала, что самыми полезными на завтрак являются те блюда, в которых содержатся белковые и жировые продукты. Они могут насытить человека на четыре–пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки, пояснила эксперт.

По словам специалиста, простые углеводы не утоляют голод и провоцируют человека на то, чтобы он съел еще больше пищи через некоторое время.

Врачи польза Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте