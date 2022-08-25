Диетолог объяснил вред популярного завтрака

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Употребление на завтрак мюсли и хлопьев может привести к набору лишних килограммов, так как в них содержатся простые углеводы. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

— Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые, или быстрые, углеводы, и от них набирают лишний жир, — заявил специалист.

Он отметил, что каши могут стать полезной альтернативой подобных завтраков. При этом, подчеркнул врач, детям и молодым людям, не страдающим лишним весом, допустимо использовать мюсли на завтрак или как перекус, передает Ura.ru.

Нутрициолог Алена Ефимова рассказала, что самыми полезными на завтрак являются те блюда, в которых содержатся белковые и жировые продукты. Они могут насытить человека на четыре–пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки, пояснила эксперт.

По словам специалиста, простые углеводы не утоляют голод и провоцируют человека на то, чтобы он съел еще больше пищи через некоторое время.