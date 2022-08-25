Школа управления Сколково стала партнером детского творческого конкурса «Про мой район»

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Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В Москве проходит детский творческий конкурс «Про мой район». Принять в нем участие могут ребята от 8 до 15 лет.

Им предлагается поближе познакомиться с районом проживания и выполнить творческое задание в одной из шести номинаций. Так, они могут нарисовать рисунок, создать комикс, написать эссе, придумать маршрут, снять видеоролик или составить кроссворд.

— Школа Сколково всегда приветствует различные просветительские инициативы и активно принимает участие в них, так как делиться знаниями, учить их применять и развивать — это одна из главных задач школы. Поэтому мы очень рады тому, что молодые люди смогут не только ближе узнать свои районы проживания, но и получить возможность стать участниками нашего большого сообщества, — сказала директор Центра executive-коучинга, развития и карьеры Школы управления Сколково, член жюри конкурса «Про мой район» Елена Клековкина.

Главное условие только одно — конкурсная работа должна быть посвящена одному из районов столицы. В каждой из номинаций экспертное жюри определит победителя и призеров.

Авторы самых ярких и креативных работ получат памятные дипломы и ценные призы, а один из победителей конкурса получит специальный подарок от школы. Он будет зависеть от возраста участника.

Так, победители в возрасте 14–15 лет получат сертификат на одну из образовательных программ — «Стартап Академия Junior» или «Карьерный навигатор». Если возраст победителя будет от 8 до 13 лет, призом будет сертификат на индивидуальную сессию с карьерным консультантом для его родителей.

Школа также предоставит возможность всем победителям, призерам и их родителям посетить кампус с ознакомительной экскурсией. Прием конкурсных работ проводится с 1 августа по 16 октября.

Затем жюри будут оценивать присланные работы — этот этап продлится с 17 октября по 14 ноября. Объявление победителей и призеров состоится 15 ноября, а награждение — 1 декабря.

— Конкурсом мы хотим побудить ребят-школьников проявить деятельный интерес к местам, в которых они живут: попутешествовать по району, посмотреть на него другими глазами — заинтересованными, пытливыми. Ведь только так можно сделать действительно яркую конкурсную работу, вне зависимости от выбранной номинации. И это — главная цель детского творческого конкурса «Про мой район», — сказала руководитель проектного офиса АНО «Мой район» Бэла Ляув.

В Москве с 25 по 27 августа впервые пройдет Детский культурный форум, на котором участники представят проекты для развития культуры и поддержку детского творчества. Лучший получит федеральное финансирование в размере до трех миллионов рублей.