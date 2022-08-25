Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Школа управления Сколково стала партнером детского творческого конкурса «Про мой район»

Елена Самойлова
Город
Школа управления Сколково стала партнером детского творческого конкурса «Про мой район»
Фото: Svetlov Artem / CC0
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В Москве проходит детский творческий конкурс «Про мой район». Принять в нем участие могут ребята от 8 до 15 лет.

Им предлагается поближе познакомиться с районом проживания и выполнить творческое задание в одной из шести номинаций. Так, они могут нарисовать рисунок, создать комикс, написать эссе, придумать маршрут, снять видеоролик или составить кроссворд.

— Школа Сколково всегда приветствует различные просветительские инициативы и активно принимает участие в них, так как делиться знаниями, учить их применять и развивать — это одна из главных задач школы. Поэтому мы очень рады тому, что молодые люди смогут не только ближе узнать свои районы проживания, но и получить возможность стать участниками нашего большого сообщества, — сказала директор Центра executive-коучинга, развития и карьеры Школы управления Сколково, член жюри конкурса «Про мой район» Елена Клековкина.

Главное условие только одно — конкурсная работа должна быть посвящена одному из районов столицы. В каждой из номинаций экспертное жюри определит победителя и призеров.

Авторы самых ярких и креативных работ получат памятные дипломы и ценные призы, а один из победителей конкурса получит специальный подарок от школы. Он будет зависеть от возраста участника.

Так, победители в возрасте 14–15 лет получат сертификат на одну из образовательных программ — «Стартап Академия Junior» или «Карьерный навигатор». Если возраст победителя будет от 8 до 13 лет, призом будет сертификат на индивидуальную сессию с карьерным консультантом для его родителей.

Школа также предоставит возможность всем победителям, призерам и их родителям посетить кампус с ознакомительной экскурсией. Прием конкурсных работ проводится с 1 августа по 16 октября.

Затем жюри будут оценивать присланные работы — этот этап продлится с 17 октября по 14 ноября. Объявление победителей и призеров состоится 15 ноября, а награждение — 1 декабря.

— Конкурсом мы хотим побудить ребят-школьников проявить деятельный интерес к местам, в которых они живут: попутешествовать по району, посмотреть на него другими глазами — заинтересованными, пытливыми. Ведь только так можно сделать действительно яркую конкурсную работу, вне зависимости от выбранной номинации. И это — главная цель детского творческого конкурса «Про мой район», — сказала руководитель проектного офиса АНО «Мой район» Бэла Ляув.

В Москве с 25 по 27 августа впервые пройдет Детский культурный форум, на котором участники представят проекты для развития культуры и поддержку детского творчества. Лучший получит федеральное финансирование в размере до трех миллионов рублей.

Конкурсы Москва Дети Сколково
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте