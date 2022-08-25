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ФСБ сообщила о предотвращении теракта сторонника «Азова»* в Калининградской области

Александр Афонин
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта сторонника «Азова»* в Калининградской области
Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Калининградской области, который планировал совершить сторонник «Азова»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 25 августа.

— В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задержанный планировал совершить диверсии в указанных местах и сбежать. В ходе обысков в его квартире был обнаружен тайник. Там находились самодельное взрывное устройство, мощность которого оценивается в 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с участниками организации, агитационная литература и символика батальона.

После задержания мужчина признал свою вину. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «незаконное изготовление оружия», передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что МВД России объявило в розыск командиров украинского батальона «Азов» Константина Немичева и Сергея Величко. Ведомство причислило их к наиболее опасным преступникам и пообещало за помощь в розыске один миллион рублей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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