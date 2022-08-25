Член СПЧ Каляпин попал в больницу после нападения в Нижегородской области

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Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин попал в больницу после нападения неизвестного в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ в четверг, 25 августа.

— В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у Каляпина диагностировали сотрясение мозга. Подробная информация о его состоянии не уточняется. В Telegram-канале Совета пожелали ему скорейшего выздоровления и отметили, что орган будет держать ситуацию под своим контролем.

Накануне стало известно, что глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб в результате умышленного взрыва автомобиля в Запорожской области. В результате инцидента он оказался сильно ранен и был доставлен в больницу. Его состояние оценивалось как критическое.