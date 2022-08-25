Вандал, осквернивший памятник ВОВ в Подмосковье, предстанет перед судом

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Россия, Московская область, Наро-Фоминск, аллея Героев Нарофоминцев Карта всех событий

Вандал, повредивший мемориальный комплекс памяти воинам, погибшим при защите Отечества в Наро-Фоминске предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 25 августа.

По ее словам, следствием собраны все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, передано в суд на рассмотрение по существу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 июля 2022 года в Аллее героев города Наро-Фоминска. 29-летний пьяный мужчина сбил стелу ударом двух ног в прыжке. При падении повредилась плита стелы.

Мужчина не только надругался над памятником, но и нанес материальный ущерб администрации населенного пункта, который оценили в 280 тысяч рублей. Обвиняемый выплатил эту сумму в ходе расследования дела.

Мужчину будут судить по статье «Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов».

Другое дело о надругательстве над памятниками передали в суд 8 августа. Подсудимый бросил венок в Вечный огонь в Орехово-Зуево.