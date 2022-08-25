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«Крокодиловы слезы»: военный эксперт Литовкин объяснил причины «дефицита» вооружения в Германии

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Крокодиловы слезы»: военный эксперт Литовкин объяснил причины «дефицита» вооружения в Германии
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство испытывает абсолютный дефицит запасов вооружений. Однако такое утверждение нельзя назвать абсолютной правдой, поскольку военно-промышленный комплекс страны имеет достаточный объем для создания нового оружия. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

— В европейских странах достаточно много вооружений. Заявления Германии о том, что у них не осталось вооружения, не более чем крокодиловы слезы и плач Ярославны. На самом деле у германского государства достаточно мощный военно-промышленный комплекс, который может все национальные склады полностью заполнить, надо лишь заказы делать и вкладывать в это средства. Возможно, Анналена Бербок говорит о том, что склады опустели, для того чтобы соскочить с дорожки оказания помощи Украине, — разъяснил он.

При этом специалист обозначил и других поставщиков вооружения на Украину.

— Помощь Украине при этом оказывают и Франция с Великобританией, а также Польша. Главное, что украинскому государству оказывают поддержку США, они ввели программу на много лет вперед по оказанию военной помощи Киеву. Задача западных стран заключается в затягивании военной спецоперации для того, чтобы измотать ресурсы армии РФ. Иными словами, идет война на истощение — «кто кого?», — отметил эксперт.

Однако Литовкин уверяет, что Германия готова наращивать производство нового оружия. По его словам, нового вооружения хватит для всех потенциальных покупателей.

— Германия, безусловно, увеличит производство вооружения. Не только для отправки на Украину, но и для своих нужд, а также для поставок за рубеж. Военно-промышленный комплекс Германии — один из локомотивов немецкой экономики, — подытожил эксперт.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Украина не сможет разрушить Крымский мост.

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