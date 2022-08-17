«Мели, Емеля»: военный эксперт Литовкин объяснил, почему Украина не сможет разрушить Крымский мост

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Крымский мост надежно защищен, а все угрозы украинских властей его разрушить являются блефом, поскольку Украина не обладает технической возможностью для этого. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Очередную угрозу разрушить Крымский мост озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал транспортную артерию «незаконной» и подчеркнул ее большое военное значение, после чего добавил, что «такие объекты должны быть уничтожены».

Собеседник «ВМ» полагает, что подобные заявления представляют собой попытку запугивания. Впрочем, по словам эксперта, риторика официального Киева уже давно в серьез не воспринимается.

— На Украине могут говорить все что угодно. Но способности и возможности атаковать Крымский мост у них нет. Они нам также много раз рассказывали о «контрнаступлении на юге», но до сих пор никакого контрнаступления нет. Так что, как в народе говорят: «Мели, Емеля, твоя неделя», — пояснил Литовкин.

Он также подчеркнул, что Крымский мост надежно защищен с воздуха, из-под воды, на воде и с суши.

— Я был в полку, который защищает Крымский мост. И могу сказать, что ни в одной воинской части (а я бывал во многих) нет такого современного оружия, как у защитников Крымского моста. В их распоряжении самые современные корабли, радиотехническое оборудование, противоминное и другое, — заключил эксперт.

В начале этой недели депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о переговорах с Минобороны Великобритании касательно уничтожения Крымского моста. По словам парламентария, подобные обсуждения велись на саммите НАТО в июне нынешнего года.