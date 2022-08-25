В Роскачестве предупредили об опасностях смены номера телефона

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, с какими опасностями можно столкнуться при переходе на другой номер телефона.

— Чтобы обезопасить себя, лучше вовсе не покупать подержанную карту. Заключая договор с сотовым оператором, поинтересуйтесь, был ли ранее у номера владелец. Если «да», то лучше отказаться от покупки. Никто не знает, какое «прошлое» у прежнего абонента, — сказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Сотовым компаниям доступен определенный диапазон номеров, которые достаются абонентам сети. Однако со временем операторам приходится перевыпускать ранее изъятые номера.

Поэтому, оформляя новый номер, есть риск получить в «наследство» проблемы предыдущего абонента. Купить «чистый» номер без истории уже практически невозможно.

Уточняется, что перед повторным выходом в продажу номер проходит своеобразный «карантин» длиной в полгода, чтобы история очистилась. Однако операторы не несут ответственности за то, кому прежний хозяин оставлял номер, а также в каких компаниях и организациях он до сих пор может значиться.

В случае со звонками от сторонних организаций достаточно сказать о переоформлении номера и попросить вычеркнуть его из базы данных. Еще один неприятный сценарий связан с невозможностью зарегистрироваться в соцсетях и приложениях, поскольку такие данные уже были указаны ранее.

Рекомендуется обратиться к администратору сайта и сообщить об изменениях. Новый владелец номера вполне может получить доступ к аккаунтам предыдущего пользователя в соцсетях, если они остались привязаны к номеру телефона, а не к почте.

Поэтому при прекращении пользования номером необходимо отвязать его от всех аккаунтов и банковских карт. Кузьменко добавил, что, согласно закону «Об обработке персональных данных», пользователь в праве требовать прекращения обработки персональных данных, если не давал разрешение на это.

Данный ответ подействует, ведь юридические лица осведомлены, что подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 30 до 150 тысяч рублей. Если звонки не прекращаются, можно написать заявление в Роскомнадзор.

До этого эксперты Роскачества развеяли популярные мифы о цифровой безопасности. В первую очередь они развеяли миф о том, что антивирусы могут полностью уберечь пользователя от киберугроз.