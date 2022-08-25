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Банду, организовавшую подпольную типографию по подделке документов в Москве, арестовали

Степан Жирнов
Происшествия
Банду, организовавшую подпольную типографию по подделке документов в Москве, арестовали
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Злоумышленников, которые организовали подпольную типографию по подделке миграционных документов в столице, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 25 августа.

По ее словам, троим подозреваемым по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой» выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще один злоумышленник отправлен под домашний арест.

Помимо этого против 18 фигурантов дела возбудили административные дела.

Типография, о которой идет речь, была развернута в техническом здании одного из столичных вокзалов.

При обыске сотрудниками МВД были изъяты: компьютерная техника, различные печати и штампы, 280 пустых миграционных бланков с отметками о пересечении границы РФ, а также другие документы.

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