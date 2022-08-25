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Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ

Елена Самойлова

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Ситуация в Донбассе
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Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Два энергоблока Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключились от сети после удара ВСУ из-за сработавшей автоматики. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил глава региональной администрации Евгений Балицкий.

— Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 киловатт. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи, — сказал чиновник.

Область осталась без электроснабжения из-за того, что на АЭС сработала релейная аварийная защита. После ликвидации пожара один из блоков был сразу же запущен в работу. В настоящее время специалисты стараются как можно скорее восстановить электроснабжение региона и запустить второй энергоблок, передает слова Балицкого РИА Новости.

До этого сообщалось о перебоях с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей Украины из-за короткого замыкания в сети после обстрелов ВСУ и пожаров в Энергодаре.

По этой причине на ЗАЭС сработали системы безопасности. После сбоя на территории двух областей удалось восстановить подачу электроэнергии.

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