Энергоснабжение восстановили в Запорожской и Херсонской областях

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Энергоснабжение на территории Запорожской и Херсонской областей Украины удалось восстановить. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник уточнил, что оно было прервано по причине аварии в распределительном пункте на Мелитопольской линии. Подача электроэнергии в Херсоне также возобновлена, передает ТАСС.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе пропало электричество. Следом за ним было отключено водоснабжение, у местных жителей работала только мобильная связь.

То же самое произошло и в Запорожской области — там оказался обесточен весь Мелитополь. Причины произошедшего не уточнялись.

24 августа глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ снова обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию. Он также добавил, что на территории объекта включали воздушную тревогу. При этом о нанесенном ущербе и количестве пострадавших пока неизвестно.