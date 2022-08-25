Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, съезд 91 Карта всех событий

Водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб под колесами собственного автомобиля на 91-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 25 августа.

По информации ведомства, мужчина остановился на обочине из-за поломки автомобиля и вышел на проезжую часть.

Автомобиль остался без контроля и, судя по всему, не был поставлен на ручной тормоз. В результате большегруз самопроизвольно наехал на мужчину, который находился под автомобилем и производил ремонт.

Водитель скончался на месте от полученных травм.

Таким образом, информация о том, что у развязки с Осташковским шоссе сбили пешехода, не подтвердилась.