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Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, съезд 91 Карта всех событий

Водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб под колесами собственного автомобиля на 91-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 25 августа.

По информации ведомства, мужчина остановился на обочине из-за поломки автомобиля и вышел на проезжую часть.

Автомобиль остался без контроля и, судя по всему, не был поставлен на ручной тормоз. В результате большегруз самопроизвольно наехал на мужчину, который находился под автомобилем и производил ремонт.

Водитель скончался на месте от полученных травм.

Таким образом, информация о том, что у развязки с Осташковским шоссе сбили пешехода, не подтвердилась.

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