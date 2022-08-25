«Живот покрыт буграми»: Борисова показала фигуру после липосакции

Фото: Youtube / Super

Несколько месяцев назад телеведущая Дана Борисова сделала две липосакции.

— Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность, — сказала она.

Знаменитость призналась, что осталась не слишком довольна результатом операций. По ее словам, жир действительно исчез в тех местах, с которыми работал хирург.

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Однако другие области на ее теле стали опухать. Снимок в купальнике, который опубликовала звезда, вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков. Одни ужаснулись образовавшимся неровностям на теле Борисовой, а другие поблагодарили ее за честность.

«Весь живот покрыт буграми»; «Результат, конечно, не очень. Предостерегли других»; «Хоть одна правду написала и показала»; «Выглядит жутковато», — цитирует комментарии пользователей Teleprogramma.pro.

До этого Борисова призналась, что была вынуждена отказаться от летнего отпуска в этом году. По ее словам, на такой шаг пришлось пойти из-за нехватки денег.