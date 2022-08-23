Дана Борисова отказалась от отпуска из-за нехватки денег

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Телеведущая Дана Борисова поделилась, что была вынуждена отказаться от летнего отпуска в этом году. По ее словам, на такой шаг пришлось пойти из-за нехватки денег.

— Это первое лето, когда мы вообще никуда не поехали. Приостановились съемки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но ее тоже заморозили, — пожаловалась телеведущая.

Борисова посетовала, что раньше она ездила к морю каждое лето. Однако ей не стыдно говорить о нехватке финансов — по ее мнению, на сегодняшний день такая проблема остро стоит перед многими россиянами. Она также добавила, что в ближайшее время планирует возобновить съемки проекта, поэтому в октябре сможет позволить себе отдохнуть в Таиланде, передает Газета.Ru.

До этого светская львица призвала выгнать из России певицу Наташу Королеву вместе с ее семьей. Поводом для такого заявления послужило то, что артистка, по мнению Борисовой, имеет нечеткую позицию относительно российской спецоперации на Украине.