Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, улица Исаковского, 6с5 Карта всех событий

Мужчина чуть не утонул в Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

По данным ведомства, ЧП произошло днем. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Кировская» заметила, что в 30 метрах от берега тонет человек. Спасатель нырнул и поднял его на поверхность.

Вскоре после этого пострадавшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали медицинскую помощь.

Мужчина 1978 года рождения от госпитализации отказался и отправился домой вместе с прибывшими к станции родственниками.

Другой отряд спасателей вытащил ребенка из запертой квартиры в Южном Бутове 25 августа.