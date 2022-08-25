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«Простое упражнение»: HR-специалист объяснила, как не волноваться на собеседовании

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Простое упражнение»: HR-специалист объяснила, как не волноваться на собеседовании
Фото: Pexels

Перед важным собеседованием необходимо подготовиться: в частности, изучить информацию о работодателе и должности, на которую претендует человек. Непосредственно во время собеседования тоже нужно вести себя правильно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

По словам собеседницы «ВМ», волноваться и переживать на собеседовании — нормально. При этом снизить напряжение можно при помощи нехитрого упражнения, подчеркнула специалист.

— Когда люди находятся в незнакомой обстановке и от этой ситуации зависит их жизнь — они волнуются. Я рекомендую сделать простое упражнение: глубоко подышать десять раз перед тем, как войти на переговоры или собеседование — туда, куда важно входить уверенно. Тело передает зажимы. Посмотрите на себя в зеркало, вдохните глубоко, потяните спину — и зайдите, — порекомендовала Лоикова.

Кроме того, к собеседованию необходимо готовиться, уверена эксперт. Человеку нужно знать максимально много о компании и той позиции, на которую он претендует. Это поможет четко донести о себе не всю информацию за годы, а только ту, которая необходима, пояснила специалист.

Правильная подготовка позволит не только сохранять спокойствие, но и повысить шансы на успех, отметила Лоикова.

— Собеседник слушает вас первые две минуты, потом, если вы не цепляете в контексте его интересов, вы теряете контакт. Дальше вас могут слушать, потому что просто неудобно прогнать. В целом вы должны уметь четко коммуницировать и правильно доносить необходимую информацию, но не вообще всю, — объяснила специалист.

Против соискателя может сыграть психологический аспект: многие хорошо знают, как говорить, но не владеют ситуацией, отметила собеседница «ВМ». В таком случае можно представить, что это не человек пришел к потенциальному работодателю, а к нему самому пришел друг. Этот способ поможет не потерять уверенность, резюмировала Лоикова.

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