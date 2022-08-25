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Дептранс Москвы пригласил горожан на мастер-класс по росписи скворечников

Георгий Соланович
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Дептранс Москвы пригласил горожан на мастер-класс по росписи скворечников
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мастер-класс по росписи скворечников пройдет 29 августа с 10:00 до 14:00 на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 25 августа.

— Чтобы гостям (Северного речного вокзала — прим. «ВМ») было интересно, мы регулярно проводим на СРВ выставки, концерты и другие мероприятия. 29 августа приглашаем на мастер-класс по росписи скворечников. Это одновременно и увлекательное занятие, и напоминание о том, что скоро холода и важно заботиться о птицах, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Мастер-класс состоится в летнем кинотеатре, а скворечники разместят на территории вокзала. Для участия в мероприятии необходимо написать в чат-бот департамента, ограничений по возрасту нет, отмечается в Telegram-канале ведомства.

27 августа в Москве пройдет «Ретрофестиваль». Посетители мероприятия смогут увидеть атмосферу столицы 1950–1970-х годов. Главные события праздника — ретроавтопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет.

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