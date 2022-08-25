Спасенная из Мещерского пруда 15-летняя девочка умерла в больнице

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

Спасенная из Мещерского пруда 15-летняя девочка умерла в одной из городских больниц. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 25 августа.

Она уточнила, что подросток не смогла самостоятельно выбраться из пруда и начала тонуть. Ребенка вытащили, а прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи ее госпитализировала.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Установление всех причин и обстоятельств, а также проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре, заключила Нефедова.

25 августа мужчина чуть не утонул в Москве-реке на северо-западе столицы. Дежурная смена поисково-спасательной станции «Кировская» заметила, что в 30 метрах от берега тонет человек.

Спасатель нырнул и поднял его на поверхность. Вскоре после этого пострадавшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали медицинскую помощь.