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Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Георгий Соланович
В мире
Следовавший из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Фото: Pixabay

Танкер Karakuz, следовавший из России в Грецию, столкнулся с катером, на котором находилось два человека. Об этом сообщили в управлении береговой охраны Турции в четверг, 25 августа.

На место инцидента уже направляются спасательные буксир и катер. Нефтяной танкер Karakuz вышел из Новороссийска 20 августа, передает РБК.

29 июля сообщалось, что 134-метровое судна SPARTA полностью перекрыло пролив Босфор для движения с обеих сторон. На помощь судну отправили два буксира.

В марте в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

В результате мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря. Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

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