Сроки получения вычетов по НДФЛ сократили до 12 дней

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Сроки получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не превышают 12 дней, хотя ранее они составляли три месяца. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в четверг, 25 августа.

— Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают, — сказал чиновник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время граждане получили около 80 процентов вычетов, если сравнивать цифры с 2021 годом. Уточняется, что в рамках поддержки бизнеса снизился и срок возмещения НДС для предпринимателей: он не превышает восьми дней.

Данный факт, подчеркнул он, позволяет организациям иметь оборотные средства для работы, цитирует Егорова ТАСС.

20 августа Федерация независимых профсоюзов России обратилась к заместителю министра труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой с предложением ввести новый вид страхования утраты заработка за счет НДФЛ.

Новая модель не предполагает увеличения фискальной нагрузки на бизнес и граждан. Согласно предложению, финансирование должно происходить вследствие перераспределения существующих налогов.