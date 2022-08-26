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В Гааге хотят временно выйти из-под санкций, чтобы обеспечить население газом

Егор Провоторов
В мире
В Гааге хотят временно выйти из-под санкций, чтобы обеспечить население газом
Фото: shutterstock

Муниципалитет голландского города Гааги намерен добиться временного исключения из санкционных списков, утвержденных ЕС в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 25 августа, письме члена муниципалитета Саскии Брейнес, направленном городскому совету.

В тексте документа отмечается, что текущим поставщиком газа для муниципалитета является российская компания «Газпром». Однако антироссийские санкции предусматривают, что правительства и иные госучреждения расторгнут соглашения с компаниями из РФ к 10 октября. Это значит, что Гаага обязана отыскать альтернативу существующему контракту с «Газпромом», пишет ТАСС.

Голландская чиновница подчеркнула, что в июне и июле были проведены конкурсы, но потенциальных поставщиков отыскать не удалось. Параллельно проводятся тендеры на поставки «голубого топлива» с 1 января 2023 года. Чтобы покрыть период с середины октября по 1 января, нужно освобождение от санкций.

Для этого муниципалитет планирует направить соответствующую заявку в министерство экономики и политики в области климата.

В минувшую среду, 24 августа, стало известно, что цена газа в ЕС превысила отметку 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.

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