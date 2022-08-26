Пентагон рассчитывает назначить командующего операцией на Украине

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Американское военное ведомство намерено присвоить специальное название операции на Украине, пишет в четверг, 25 августа, The Wall Street Journal.

В публикации американских журналистов говорится, что Пентагон рассчитывает объединить в единую миссию все процессы, которые связаны с оказанием военной помощи Украине. Помимо этого, будет назначен командующий, возглавивший американскую программу обучения военнослужащих ВСУ. Он также будет отвечать за поставки Киеву вооружения и военной техники.

Как уточняется, название миссии будет дано по аналогии с наименованием военных операций в Афганистане и Ираке. При этом в материале журналистов подчеркивается, что появление названия несет большое бюрократическое значение, так как повлечет за собой долгосрочное целевое финансирование, а также возможность получения спецоплаты для военных, принимающих в ней участие.

— Выбор генерала, который, как ожидается, будет иметь две или три звезды, отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке, — говорится в материале ФАН.

Накануне стало известно, что иностранные наемники недовольны руководством ВСУ из-за злоупотребления властью и непрофессионализма.