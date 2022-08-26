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Ефимов: Промышленный технопарк построят на севере Москвы

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Промышленный технопарк построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Машкинское шоссе Карта всех событий

Частный инвестор построит технологический промышленный парк на 600 рабочих мест в районе Молжаниновский в САО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 26 августа.

— Промышленный технопарк площадью почти 21 тысяча квадратных метров появится в районе Молжаниновский, недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе... Взамен город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для возведения жилого комплекса на Ленинградском шоссе, — сказал заммэра.

Он уточнил, что инвестиции в проект составят более 1 миллиона рублей. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что технопарк «Молжаниново» будет возведен с учетом требований потенциальных резидентов.

Так, на территории объекта разместят лаборатории, испытательные стенды, офисные блоки и наземный паркинг. На данный момент завершается проектирование технопарка, строительство начнется до конца года.

До этого сообщалось, что специалисты приступили к подготовительным работам на территории будущего технопарка, расположенного в бывшей промзоне «Октябрьское поле». По окончании работ на месте бывшей промзоны появится современный микрорайон.

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