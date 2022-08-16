Андрей Бочкарев: Начались работы на строительной площадке технопарка в районе Щукино

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Специалисты приступили к подготовительным работам на территории будущего технопарка, расположенного в бывшей промзоне «Октябрьское поле». Об этом сообщил во вторник, 16 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На месте бывшей промзоны в районе Щукино началось строительство технопарка. Застройщик уже приступил к подготовительным работам на площадке. На данный момент здесь полностью завершен снос, идет обустройство бытового городка, — сказал он.

Заммэра добавил, что по окончании работ на месте бывшей промзоны появится современный микрорайон. По его словам, технопарк будет оборудован офисными помещениями, которые позволят создать около 600 новых рабочих мест.

В пресс-службе компании «РГ-Девелопмент» отметили, что площадь технопарка составит около 12 тысяч квадратных метров.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили разработку котлована в зоне платформенной части и вестибюлей на станции метро «Физтех». По его словам, также стартовали работы по строительству лотковой плиты и стен станции.