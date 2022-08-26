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До 35 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
До 35 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продолжит действовать в пятницу Москве и Подмосковье, в столичном регионе ожидается до 35 градусов тепла. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от плюс 31 до 33 градусов, ночью температура опустится до 16 градусов. В области воздух днем прогреется до 35 градусов, ночью — до плюс 18 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды будет действовать в Московском регионе до 14:00 28 августа, отмечается на сайте Гидрометцентра.

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика о погоде в выходные и возможных осадках.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» врач Андрей Кондрахин заявил, что контрастный душ в жаркую погоду будет хорошим вариантом для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Однако люди, привычные к холоду, в жару могут обливаться холодной водой.

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