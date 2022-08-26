Россия увеличила поставки транспортных средств из Китая

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Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию за первые семь месяцев текущего года увеличились почти на 150 процентов в годовом выражении. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило генеральное консульство РФ в городе Харбин.

— Заметно растут поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу. За семь месяцев 2022 года экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино — Хуньчунь увеличился почти на 150 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это более 1000 единиц различных транспортных средств, — говорится в сообщении.

В консульстве уточнили, что речь идет о легковых и коммерческих автомобилях, а также дизельных самосвалах, полуприцепах и автобусах.

При этом автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь отмечается как наиболее важный канал по отправке транспорта из Китая в Россию. Кроме того, используются контейнерные маршруты, которые проходят через железнодорожный пограничный переход Махалино — Хуньчунь. Только в июле через него на территорию России доставили 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства, уточнили в Telegram-канале дипмиссии.

До этого сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery отказался от выпуска автомобилей на площадке Ульяновского автозавода, входящего в группу «Соллерс авто», в связи с тем, что УАЗ попал в санкционный список Евросоюза.