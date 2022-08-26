Москвичей ждет более 80 мероприятий в рамках акции «Ночь кино»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

Культурная акция «Ночь кино», в рамках которой москвичей ждет более 80 мероприятий, пройдет в столице 27 августа. Мероприятие состоится в городе седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 26 августа.

— Культурные учреждения приглашают присоединиться к акции «Ночь кино». Всех желающих приглашают на бесплатные кинопоказы в кинотеатры сети «Москино» и знаковые места города. Также им предложат поучаствовать в тематических квестах и ответить на вопросы викторин. Основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова, — отмечается в сообщении.

Так, гости смогут познакомиться с работами современных режиссеров, а также вспомнить культовые фильмы прошлых лет. Например, в культурном центре ЗИЛ с 16:00 программа начнется с показа полнокупольного фильма «В глубины Вселенной», посвященного истории изучения космоса с древних времен до наших дней, а после зрители смогут поучаствовать в интерактивной игре.

Помимо этого, в Воронцовском парке желающие смогут поучаствовать в открытых уроках по силуэтной живописи с 17:00 до 19:00. Также их ждет встреча с актером и режиссером Тимофеем Уховым.

Отмечается, что все мероприятия пройдут бесплатно, однако для посещения некоторых потребуется регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

При этом открытие акции «Ночь кино» в Москве состоится в 16:00 27 августа в кинотеатре «Художественный».