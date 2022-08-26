Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей ждет более 80 мероприятий в рамках акции «Ночь кино»

Лала Манушакян
Город
Москвичей ждет более 80 мероприятий в рамках акции «Ночь кино»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

Культурная акция «Ночь кино», в рамках которой москвичей ждет более 80 мероприятий, пройдет в столице 27 августа. Мероприятие состоится в городе седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 26 августа.

— Культурные учреждения приглашают присоединиться к акции «Ночь кино». Всех желающих приглашают на бесплатные кинопоказы в кинотеатры сети «Москино» и знаковые места города. Также им предложат поучаствовать в тематических квестах и ответить на вопросы викторин. Основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова, — отмечается в сообщении.

Так, гости смогут познакомиться с работами современных режиссеров, а также вспомнить культовые фильмы прошлых лет. Например, в культурном центре ЗИЛ с 16:00 программа начнется с показа полнокупольного фильма «В глубины Вселенной», посвященного истории изучения космоса с древних времен до наших дней, а после зрители смогут поучаствовать в интерактивной игре.

Помимо этого, в Воронцовском парке желающие смогут поучаствовать в открытых уроках по силуэтной живописи с 17:00 до 19:00. Также их ждет встреча с актером и режиссером Тимофеем Уховым.

Отмечается, что все мероприятия пройдут бесплатно, однако для посещения некоторых потребуется регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

При этом открытие акции «Ночь кино» в Москве состоится в 16:00 27 августа в кинотеатре «Художественный».

Отдых Культура Кино Москва История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте