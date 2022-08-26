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Москвичку оштрафовали за плакат на окне о дискредитации армии РФ

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичку оштрафовали за плакат на окне о дискредитации армии РФ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жительницу столицы привлекли к ответственности за вывешенный на окне плакат. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 26 августа.

По ее словам, женщина разместила на всеобщее обозрение плакат с текстом, который дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации.

Сотрудники охраны правопорядка установили личность нарушительницы и задержали ее. В отношении женщины составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Симоновский районный суд оштрафовал 39-летнюю москвичку на 30 тысяч рублей.

В четверг, 25 августа, бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого обвиняют в дискредитации ВС РФ, избрали меру пресечения.

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