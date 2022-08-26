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Собянин наградил 15 столичных семей почетным знаком «Родительская слава Москвы»

Анастасия Колоскова
Город
Собянин наградил 15 столичных семей почетным знаком «Родительская слава Москвы»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последнее десятилетие в столице выросло число многодетных семей. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице учрежден почетный знак «Родительская слава города Москвы», которым награждаются многодетные родители и усыновители, проживающие в городе не меньше десяти лет и состоящие в официальном браке, а в случае неполной семьи — один из них. В 2022 году почетным знаком наградили 15 семей.

— С момента учреждения «Родительской славой» награждены 334 семьи. В этом году — 28 человек. Среди них Галина Соколова, уже воспитавшая девять детей, Олеся и Дмитрий Лавриенко, которые сейчас растят девятерых. Екатерина и Алексей Антоновы, Дана и Алексей Пауковы — родители шестерых, Асия и Ильяс Якуповы — пятерых, — отметил глава города.

Он уточнил, что награжденные «Родительской славой» москвичи получают премию в размере 250 тысяч рублей.

Мэр подчеркнул, что город поддерживает все многодетные семьи Москвы. Так, помимо обычных детских выплат, им полагаются льготы и пособия на оплату коммунальных услуг, телефона, приобретение школьной формы и других товаров.

По словам Сергея Собянина, город работает над созданием «самой доброжелательной атмосферы» для воспитания детей. В настоящее время детские сады принимают малышей с двух лет четырех месяцев, а в большинстве районов города — с двух лет двух месяцев, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

До этого Собянин заявил, что столичные власти не собираются уменьшать или урезать социальную поддержку населения. Он заверил, что те, кто потерял работу из-за ухода иностранных компаний, в настоящее время активно трудоустраиваются.

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