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«Не планировал жениться»: Прилучный рассказал о свадьбе с Брутян

Лала Манушакян
Общество
«Не планировал жениться»: Прилучный рассказал о свадьбе с Брутян
Фото: t.me/bugevuge001

Актер и телеведущий Павел Прилучный прокомментировал свадьбу с 26-летней актрисой Зепюр Брутян, которую пара сыграла накануне.

— Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям, — отметил актер.

Он добавил, что во время первой встречи готов был сделать предложение возлюбленной, но решил подождать два дня. Отмечается, что молодожены познакомились во время съемок одного сериала. Так, в мае этого года среди прессы появилась информация, что влюбленные тайно поженились, передает издание Hello!.

До этого сообщалось, что свадьба новобрачных прошла в Армении 25 августа. На бракосочетании присутствовало около 50 гостей. Это уже второй брак Прилучного.

До этого он состоял в браке с Агатой Муцениеце. У пары есть двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Артисты официально развелись в июне 2020 года. Процедура была проведена при помощи общего адвоката, между супругами не возникло спорных вопросов.

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